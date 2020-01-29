На проспекте Маршала Жукова автобус влетел в «Форд Фокус»
29 января около 19:30 на проспекте Маршала Жукова у дома №56 автобус врезался в «Форд Фокус». Фотографии с места ДТП быстро появлялись в соцсетях. По сообщениям очевидцев, на месте задействовали все необходимые спецслужбы – от скорой помощи до спасателей МЧС. Пока врачи занимались пострадавшими, инспекторы ГИБДД выясняли обстоятельства произошедшего.
- За рулем автобуса МАЗ, который был без пассажиров, находился 61-летний мужчина. По предварительным данным, он двигался в сторону проспекта Стачек и совершил столкновение с впереди идущими «Фордом Фокусом». В результате ДТП пострадал водитель иномарки и три его пассажира, - уточнили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
Добавим, что врачи диагностировали у пострадавших травмы средней степени тяжести. По факту ДТП все еще проводится тщательная проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU