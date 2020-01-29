На проспекте Маршала Жукова автобус влетел в «Форд Фокус»

29 Янв. 2020 2020-01-29T22:46:47+03:00

К счастью, в автобусе не было пассажиров, чего не скажешь об иномарке. Фото: vk.com/spb_today

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29 января около 19:30 на проспекте Маршала Жукова у дома №56 автобус врезался в «Форд Фокус». Фотографии с места ДТП быстро появлялись в соцсетях. По сообщениям очевидцев, на месте задействовали все необходимые спецслужбы – от скорой помощи до спасателей МЧС. Пока врачи занимались пострадавшими, инспекторы ГИБДД выясняли обстоятельства произошедшего.

- За рулем автобуса МАЗ, который был без пассажиров, находился 61-летний мужчина. По предварительным данным, он двигался в сторону проспекта Стачек и совершил столкновение с впереди идущими «Фордом Фокусом». В результате ДТП пострадал водитель иномарки и три его пассажира, - уточнили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что врачи диагностировали у пострадавших травмы средней степени тяжести. По факту ДТП все еще проводится тщательная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU