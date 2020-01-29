2020-01-29T23:07:25+03:00
Происшествия

В Ленобласти мужчина закидал квартиру знакомого коктейлями Молотова

На пиромана в Киришах пожаловались местные жители, теперь им занимаются следователи
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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После поджога мужчина гулял на свободе больше месяца, пока жители поселка боялись за свои жизни.После поджога мужчина гулял на свободе больше месяца, пока жители поселка боялись за свои жизни.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В поселке Будогощь Ленобласти мужчина забросал квартиру своего знакомого коктейлями Молотова. Об этом стало известно после массовых жалоб от местных жителей, которые обратились за помощью к следователям в городе Кириши. Их рассказ крайне заинтересовал сотрудников ведомства.

- По данным следствия, в ночь на 7 декабря 2019 года подозреваемый разбил стекло в квартире первого этажа одного из домов в поселке Будогощь, где проживал его знакомый. Затем он бросил внутрь несколько бутылок с легковоспламеняющейся жидкостью, в результате чего произошло возгорание. Довести свой преступный замысел до конца подозреваемый не смог, поскольку огонь своевременно ликвидировали, - передает пресс-служба СК РФ по Ленобласти.

Предполагаемого поджигателя уже задержали. На него завели уголовное дело по статье за покушение на убийство. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Известно, что 55-летнего мужчину судили и раньше – за совершение преступлений против собственности, а также незаконный оборот наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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