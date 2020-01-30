2020-01-30T00:25:04+03:00
Общество

На заброшенном берегу Черной речки появится общественное пространство с велодорожками и террасами

Концепцию развития береговой линии Черной речки уже обсудили на общественных слушаниях
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В приморском районе обсудили концепцию будущего благоустройства берега Черной речки. Фото: gov.spb.ruВ приморском районе обсудили концепцию будущего благоустройства берега Черной речки. Фото: gov.spb.ru
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29 января с жителями Приморского района обсудили на общественных слушаниях концепцию развития береговой линии Черной речки. Сейчас там заброшенная территория. Но в 2023 году место будет не узнать.

- Проект предполагает чистку русла реки, освобождение набережной от временных строений, а также создание безопасных и благоустроенных набережных и спусков к воде. Жителям района рассказали, что заброшенная территория превратится в общественное пространство с летней эстрадой, кафе, красивыми террасами у воды. Обещали предусмотреть велопрокат, велодорожки, современную зону отдыха и прогулок для детей и взрослых, - поделились планами в пресс-службе администрации Приморского района.

Проектирование продлится еще два года. Фото: gov.spb.ru

Проектирование продлится еще два года. Фото: gov.spb.ru

Работы предстоит много – сначала расторгнут договоры с арендаторами территории от Богатырского проспекта до Аэродромной улицы, потом освободят участок от гаражей от Аэродромной улицы до улицы Генерала Хрулева и построят на их месте большой детский городок. При этом автомобилисты не останутся без парковочных мест. Далее займутся благоустройством земли от Богатырского проспекта до Карельского переулка. К слову, там планируют построить два апарт-отеля.

Проектирование всех участков с учетом пожеланий местных жителей будет длиться вплоть до 2022 года Только затем начнется облагораживание берега Черной речки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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