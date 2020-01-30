В Петербурге пройдет уникальная выставка, посвященная каждому патриарху Русской православной церкви

30 Янв. 2020 2020-01-30T01:07:40+03:00

Более 120 раритетных экспонатов относятся ко всем временам патриаршества – от Иова до Кирилла [фото]

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30 января в 16:00 в Петербурге откроют уникальную выставку, посвященную институту патриаршества в России – от Иова до Кирилла. Посетителей Государственного музея истории религии ожидает более 120 раритетных экспонатов. Например, к числу самых ценных предметов относят антиминсы 17 и 18 веков (они представляют собой шелковый или льняной плат со вшитой в него частицей мощей православного мученика – Прим.ред.).

Выставка начнется 30 января и продлится по 20 апреля 2020 года.Фото: Олег ЗОЛОТО

Помимо этого зрители смогут воочию увидеть старопечатные книги, изданные по благословению патриархов Филарета, Никона и Иоакима, а также тиражированные церковные листки XIX-XX вв., запечатлевшие и прославившие жизнь и деятельность других предстоятелей церкви. Нашлось место и орденам и медалям, учрежденным Русской православной церковью в начале XXI века.

Зрителей ожидает более 120 раритетных экспонатов.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Отдельное место отведено и нынешнему патриарху Кириллу. Собрание музея пополнилось двумя комплектами его облачений, живописным портретом, личными вещами и фотографиями, которые запечатлели его жизнь в Ленинграде, - сообщают в пресс-службе Государственного музея истории религии.

Добавим, что выставка продлится до 20 апреля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU