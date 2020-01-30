2020-01-30T01:31:33+03:00
Общество

Милонов о переводе школьников Петербурга на пятидневку: «Учеба по субботам – самое настоящее вредительство»

Депутат Госдумы высказался в защиту городских школьников, переживая, что учеба в субботу негативно влияет на их психику
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Депутат Госдумы Виталий Милонов резко высказался о возможном введении пятидневки в школах Петербурга.Депутат Госдумы Виталий Милонов резко высказался о возможном введении пятидневки в школах Петербурга.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Виталий Милонов поддержал переход петербургских школ на пятидневную рабочую неделю. В Северной столице этот вопрос все еще открыт и горячо обсуждаем. Например, в Центральном районе уже только 17% учебных учреждений работают с одним выходным. Милонов уверен, что статистику можно и нужно улучшать, поскольку мучения школьников на занятиях по субботам пагубно сказываются на их психике.

- Дети устают, вырастают озлобленными, а потом недовольны всем, что происходит вокруг. Пусть чиновники и депутаты, выступающие за сохранение шестидневной учебной недели, будут работать по субботам! Это самое настоящее вредительство, - приводят слова депутата Госдумы «Невские новости».

По словам Милонова, Петербургу уже давно пора перенимать московский опыт и вводит аналогичные «Субботы школьника», на которых учащихся водят на экскурсии в интересные места в городе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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