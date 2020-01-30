Петербурженку среди белого дня ударил ножом прохожий

30 Янв. 2020 2020-01-30T01:53:43+03:00

Пострадавшая просто гуляла с подругой и вдруг к ней подскочил полный мужчина

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Вечером 28 января петербурженку на виду у всех ударил ножом прохожий. 28-летняя девушка выходила со своей подругой из торгового комплекса «Гулливер». Когда они шли около дома №64 на улице Школьной, к ним резко подскочил неизвестный мужчина, который ударил одну из девушек ножом в бок.

- Он ничего не потребовал и не сказал, а затем просто скрылся во дворах. Пострадавшую госпитализировали в больницу. Врачи диагностировали у нее проникающее ножевое ранение с повреждением левой почки. Сейчас девушка в состоянии средней степени тяжести. Ее поместили на отделение урологии, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

По словам девушек, нападавший мужчина полного телосложения и ростом около 180-190 сантиметров. Он был одет в широкие темные штаны с рваными нитками внизу, черную куртку-пуховик, черную шапку и ботинки с тупыми носами.

ИСТОЧНИК KP.RU