2020-01-30T02:12:16+03:00
Звезды

Многострадальный Центр искусства имени Курехина откроют не позднее 2021 года

Строительство затянулось на несколько лет из-за смены подрядчика и новых геологических изысканий
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Строительство Центра искусств имени Курехина сдвинулось с мертвой точки. Фото: kuryokhin.netСтроительство Центра искусств имени Курехина сдвинулось с мертвой точки. Фото: kuryokhin.net
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Вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов заверил, что многострадальный Центр современного искусства имени Сергея Курехина откроется в Петербурге не позднее 2021 года. Напомним, ранее реконструкцию здания бывшего кинотеатра «Прибой» на Среднем проспекте Васильевского острова планировали закончить в 2020 году. А конкурс на строительство объявили еще в 2015-м.

Сроки сдачи затянулись из-за смены подрядчика и дополнительных геологических изысканий. В один момент здание просело, что потребовало укрепить фундамент.

- В Центре планируется оборудовать современные музейные площади, высокотехнологичные студии звукозаписи, помещения для репетиций музыкальных коллективов и зрительный зал на 750 мест, - сообщает пресс-служба Смольного.

После реконструкции общая площадь здания увеличится до 5,5 тысячи квадратных метров. К 20 мая 2020 года новый подрядчик обещает представить работы по перепроектированию объекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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