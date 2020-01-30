В Ленобласти неизвестный «Иван-царевич» сломал статую Кощея Бессмертного в парке Кировска

30 Янв. 2020 2020-01-30T02:35:13+03:00

В местной администрации уверяют, что статуя выполнена из прочного материала и случайно сломать ее не могли

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29 января в парке культуры и отдыха города Кировска заметили сломанную статую Кощея Бессмертного. Определить личность одного или нескольких вандалов пока не удалось. До этого в парке пострадали от неизвестных рук фигуры Бабы Яги, совы, оленя и вороны.

Похоже, силушки у местного «Ивана-царевича» достаточно. Ему не пришлось, как в сказке, искать сундук и доставать оттуда зайца, утку, яйцо и, наконец, иглу, чтобы одолеть чародея.

- Случайно сломать статую невозможно. Все они выполнены из прочных материалов. Администрация МО «Кировск» призывает жителей города быть неравнодушными и бдительными, незамедлительно сообщать о замеченных правонарушениях в полицию, проводить профилактические беседы о бережном отношении к элементам благоустройства с детьми, - сообщает пресс-служба администрации на своей страничке во «Вконтакте».

По словам мастера благоустройства парка Милы Петерсон, отдыхающих уже не останавливают ни таблички с правилами посещения, ни наличие видеокамер. Многие родители, например, сажают на статуи своих детей. Делать это нежелательно, так как фигуры установлены лишь для эстетики.

ИСТОЧНИК KP.RU