2020-01-30T08:29:38+03:00
Общество

Влияние северной периферии циклонического вихря никак не изменит погоду в Санкт-Петербурге

30 января в городе будет дол +2 и с небольшими осадками
Петр КИБЕР
Поделиться:
Зима в Петербурге практически бесснежная. Да и китайских туристов стало меньше. Но не из-за погоды.Зима в Петербурге практически бесснежная. Да и китайских туристов стало меньше. Но не из-за погоды.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Зимы уже не будет, это жители Петербурга поняли окончательно. Может еще, конечно, поморозить в феврале или замести в марте, но пока на улице плюс, слякоть и почти полное отсутствие снега. Не изменит погоду и циклонический вихрь, под влиянием которого оказался город.

- 30 января Санкт-Петербург будет находиться на северной периферии циклонического вихря, набирающего силы над западом Черноземья. В городе облачно, возможны небольшие осадки. Температура воздуха 0…+2°, Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы, - сообщает в «Фейсбуке» ведущий специалист метеорологического центра «Фобос» Михаил Леус.

С ним согласны и петербургские коллеги из городского гидрометцентра, с той лишь разницей, что осадков в четверг они не обещают совсем.

А вот в Ленинградской области небольшой снегопад возможен. При этом на западе региона температура составит от +1 до -4 градусов, а на востоке до-7. Вечером и ночью холоднее, вплоть до 11 градусов ниже ноля.

На дорогах города и особенно области гололедица. Водителям необходимо это учитывать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Истекающий кровью из ножевой раны петербуржец сам дошел до больницы
В Новгороде археологи нашли торговое поселение возрастом в тысячу лет
В Ленобласти «отелло» спалил дом родителей девушки, которую ревновал
Пьяные курсанты МЧС угнали авто и устроили погоню с полицией в Петербурге
Один человек погиб и шесть пострадали в лобовом ДТП под Лугой
Огромную коллекцию шуб украли из квартиры у петербургской маникюрши
Смольный перечислил «Метрострою» 200 миллионов рублей для выплаты долгов по зарплате
Два поселка под Петербургом подключили к центральной канализации
Петербуржец три года насиловал маленького ребенка, снимая все на видео
«Лыжные стрелы» опять отменили из-за отсутствия снега
У Александро-Невской лавры молодая женщина на кроссовере протаранила бетонный отбойник
На Петроградской стороне нелегальный таксист подбил «Мерседес»: пострадала женщина
Влияние северной периферии циклонического вихря никак не изменит погоду в Санкт-Петербурге
В Ленобласти неизвестный «Иван-царевич» сломал статую Кощея Бессмертного в парке Кировска
Многострадальный Центр искусства имени Курехина откроют не позднее 2021 года
Петербурженку среди белого дня ударил ножом прохожий
Милонов о переводе школьников Петербурга на пятидневку: «Учеба по субботам – самое настоящее вредительство»
В Петербурге пройдет уникальная выставка, посвященная каждому патриарху Русской православной церкви
На заброшенном берегу Черной речки появится общественное пространство с велодорожками и террасами
Аршавин выселяет свою бывшую жену с трехлетней дочкой из квартиры в Петербурге