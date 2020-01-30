Влияние северной периферии циклонического вихря никак не изменит погоду в Санкт-Петербурге

30 Янв. 2020 2020-01-30T08:29:38+03:00

Зима в Петербурге практически бесснежная. Да и китайских туристов стало меньше. Но не из-за погоды. Фото: Олег ЗОЛОТО

30 января в городе будет дол +2 и с небольшими осадками

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Зимы уже не будет, это жители Петербурга поняли окончательно. Может еще, конечно, поморозить в феврале или замести в марте, но пока на улице плюс, слякоть и почти полное отсутствие снега. Не изменит погоду и циклонический вихрь, под влиянием которого оказался город.

- 30 января Санкт-Петербург будет находиться на северной периферии циклонического вихря, набирающего силы над западом Черноземья. В городе облачно, возможны небольшие осадки. Температура воздуха 0…+2°, Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы, - сообщает в «Фейсбуке» ведущий специалист метеорологического центра «Фобос» Михаил Леус.

С ним согласны и петербургские коллеги из городского гидрометцентра, с той лишь разницей, что осадков в четверг они не обещают совсем.

А вот в Ленинградской области небольшой снегопад возможен. При этом на западе региона температура составит от +1 до -4 градусов, а на востоке до-7. Вечером и ночью холоднее, вплоть до 11 градусов ниже ноля.

На дорогах города и особенно области гололедица. Водителям необходимо это учитывать.

ИСТОЧНИК KP.RU