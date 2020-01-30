На Петроградской стороне нелегальный таксист подбил «Мерседес»: пострадала женщина

30 Янв. 2020 2020-01-30T08:55:53+03:00

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Очередное ДТП с участием такси произошло в Санкт-Петербурге. Утром 29 января на Каменоостровском проспекте водитель «Фольксвагена» решил проскочить перекресток на «оранжевый» - когда желтый свет уже сменился красным и врезался в выезжавший «Мерседес».

- В результате ДТП пострадала пассажирка такси. В состоянии средней степени тяжести доставлена в больницу, - сообщает паблик «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД по Петроградскому району.

А уже при «разборе полетов» вскрылись и другие интересные подробности. Как выяснили инспектора, таксист мало того, что работал нелегально, сам был мигрантом без регистрации, так и машина у него была переоборудована на газ незаконно. Такие переделки владелец обязан регистрировать в ГИБДД, чего сделано не было.

Другими словами, никто не мог гарантировать, что лежащий в багажнике баллон с газом безопасен для окружающих и не рванет в любой момент.

В итоге полицейские выписали целую пачку протоколов за нарушение порядка пребывания иностранца в России, за предпринимательскую деятельность (такси) без лицензии и за управление транспортным средством, не имеющим допуска к эксплуатации.

А вот за ДТП с пострадавшими было возбуждено уже уголовное дело.

Таксист-нелегал устроил ДТП с пострадавшими в Петербурге.Видео: ВК "Дорожный инспектор" / vk.com/dorinspb

ИСТОЧНИК KP.RU