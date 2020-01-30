У Александро-Невской лавры молодая женщина на кроссовере протаранила бетонный отбойник
Невнимательность, темнота или же какая-то другая причина привела к серьезному ДТП, которое произошло утром четверга напротив Александро-Невской лавры. Здесь, на проспекте Обуховской обороны, молодая женщина на кроссовере протаранила бетонный отбойник.
- 30 января около 6:15 водитель автомобиля «Фольксваген Тигуан», двигаясь от площади Александра Невского в сторону Обводного канала, совершил наезд на бетонное ограждение (разделитель направлений), - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
Удар, судя по всему, произошел на полной скорости. Переднюю часть иномарки просто разворотило. Несмотря на все системы безопасности, 33-летняя женщина, сидевшая за рулем машины, получила тяжелые травмы и была срочно увезена на скорой помощи.
В обстоятельствах аварии разбираются инспектора дорожной полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU