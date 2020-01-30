Петербуржец три года насиловал маленького ребенка, снимая все на видео

30 Янв. 2020 2020-01-30T12:11:27+03:00

Петербурженку с 3 до 6 лет насиловал сожитель матери, снимая все на фото и видео Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Над девочкой с 3 до 6 лет сексуально издевался сожитель ее матери

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Юная жительница Петербурга в своем детстве пережила большой страх и ужас – насилие от сожителя своей матери. Сейчас девочке уже 15 лет, однако, когда взрослый мужчина начал подвергать ее сексуальным домогательствам, ей было всего три года. Прошло много лет и в среду, 29 января 2020 года, наконец-то эта история стала известна не только матери подростка, но и полиции.

- 29 января в полицию обратилась 36-летняя жительница Колпино, которая заявила, что ее бывший 36-летний сожитель в течение трех лет насиловал ее дочь, когда той было 3-6 лет, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

В тот же день стражи порядка задержали подозреваемого по месту жительства в городе Тосно Ленобласти. Мужчину, который работает полиграфистом в копицентре, допросили. Результаты оказались еще более жуткие, чем заявление его бывшей.

Оказалось, что с апреля 2007 года по июнь 2010 года, когда мужчина жил в Колпино у бывшей сожительницы, он удовлетворял свои сексуальные потребности, насилуя маленькую девочку. При этом, подозреваемый не просто издевался над девочкой, которая еще даже не пошла в школу, а снимал все свои действия на видео и фото.

Подозреваемый находится под стражей. По факту возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители продолжают расследование, проверяя ноутбук, телефон и внешние носители задержанного.

ИСТОЧНИК KP.RU