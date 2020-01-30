Два поселка под Петербургом подключили к центральной канализации

30 Янв. 2020 2020-01-30T11:21:25+03:00

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У жителей поселков Решетниково и Красавица, что находятся в Курортном районе Петербурга, появились удобства для жизни. Поселения подключили к централизованной системе водоотведения в Зеленогорске. Для этого велись масштабные работы по строительству 11 километров канализационных сетей. Об этом стало известно в четверг, 30 января 2020 года.

- Запуск в работу новых сетей позволит улучшить экологическую обстановку в Курортном районе и обеспечить доступность услуг водоотведения для жителей поселков Красавица и Решетниково, а также близлежащих территорий. Часть сетей прокладывалась в лесопарковой зоне поселка Красавица, обладающей статусом федерального значения, - рассказали в «Водоканале».

Строительно-монтажные работы после необходимых согласований были начаты в апреле 2016 года. В конце декабря 2019 года они были завершены. Сейчас новые сети запущены в эксплуатацию.

ИСТОЧНИК KP.RU