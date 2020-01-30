Смольный перечислил «Метрострою» 200 миллионов рублей для выплаты долгов по зарплате
Петербургский «Метрострой» выбил 200 миллионов рублей из городского комитета по финансам, чтобы заплатить долги рабочим за ноябрь и декабрь. Этому предшествовал очередной скандал, когда тоннельщики подрядной организации прекратили работы на «коричневой» линии из-за проблем с зарплатой.
- Все реестры подготовлены и согласованы. Закроем остатки зарплаты за ноябрь и декабрь в подразделениях и филиалах ОАО «Метрострой», - заявил «Невским новостям» нынешний руководитель предприятия Сергей Харлашкин, ранее руководивший петербургским комитетом по развитию транспортной инфраструктуры.
Бывший глава КРТИ отмечает, что переговоры по получению средств от Смольного были очень трудными и приходилось «выбивать каждый рубль».
- Наступит февраль, будет то же самое, - заявил Харлашкин.
При этом финансовые претензии «Местростроя» к городу составляют 8 миллиардов рублей, а встречный иск Дирекции транспортного строительства к компании - 847 миллионов. Стороны планируют заключить мировое соглашение. Однако нерешенных вопросов еще хватает. В частности, протечки на «Спортивной» из-за которых Смольный пошел в суд.
Напомним, что прошлый гендиректор»Метростроя» Николай Александров проходит обвиняемым по делу о многомиллионных хищениях на строительстве Фрунзенского радиуса.
ИСТОЧНИК KP.RU