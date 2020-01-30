Смольный перечислил «Метрострою» 200 миллионов рублей для выплаты долгов по зарплате

30 Янв. 2020 2020-01-30T11:40:21+03:00

Глава "Метростроя" выбил 200 миллионов рублей на погашение долгов по зарплате рабочим. Фото: gov.spb.ru

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Петербургский «Метрострой» выбил 200 миллионов рублей из городского комитета по финансам, чтобы заплатить долги рабочим за ноябрь и декабрь. Этому предшествовал очередной скандал, когда тоннельщики подрядной организации прекратили работы на «коричневой» линии из-за проблем с зарплатой.

- Все реестры подготовлены и согласованы. Закроем остатки зарплаты за ноябрь и декабрь в подразделениях и филиалах ОАО «Метрострой», - заявил «Невским новостям» нынешний руководитель предприятия Сергей Харлашкин, ранее руководивший петербургским комитетом по развитию транспортной инфраструктуры.

Бывший глава КРТИ отмечает, что переговоры по получению средств от Смольного были очень трудными и приходилось «выбивать каждый рубль».

- Наступит февраль, будет то же самое, - заявил Харлашкин.

При этом финансовые претензии «Местростроя» к городу составляют 8 миллиардов рублей, а встречный иск Дирекции транспортного строительства к компании - 847 миллионов. Стороны планируют заключить мировое соглашение. Однако нерешенных вопросов еще хватает. В частности, протечки на «Спортивной» из-за которых Смольный пошел в суд.

Напомним, что прошлый гендиректор»Метростроя» Николай Александров проходит обвиняемым по делу о многомиллионных хищениях на строительстве Фрунзенского радиуса.

ИСТОЧНИК KP.RU