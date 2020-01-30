2020-01-30T11:41:51+03:00
Происшествия

Огромную коллекцию шуб украли из квартиры у петербургской маникюрши

У женщины были меховые изделия из норки, песца и калана
Лилия КОЗЛОВА
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У маникюрши из Пушкина украли огромную коллекцию шубУ маникюрши из Пушкина украли огромную коллекцию шубФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Жительница города Пушкин, что под Петербургом, в одночасье лишилась своей большой коллекции шуб. Несмотря на аномально теплую зиму, неизвестный преступник проник домой к 49-летней женщины и украл у нее несколько изделий из роскошного меха. Вечером в среду, 29 января, заметив, что входная дверь в квартиру открыта, пострадавшая позвонила в полицию.

- В семь часов вечера в среду, 29 января, в полицию обратилась 49-летняя жительница дома на Саперной улице в Пушкине, работающая мастером маникюра в местном салоне. Она рассказала, что с 16:10 до 19:05 часов кто-то проник в ее трехкомнатную квартиру, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Оказалось, что неизвестный человек зашел в квартиру, пока никого не было дома, подобрав ключи к замку. Оттуда он украл две шубы из белой норки, две из темной норки, куртки из меха чернобурки, шубы из меха песца, пальто бежевого цвета, шубы из меха калана. Общую сумму ущерба женщина оценила в 184 тысячи рублей.

Правоохранители осмотрели квартиру, сняли все отпечатки, а также взяли видеозапись с уличной камеры, чтобы отследить преступника. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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