Пьяные курсанты МЧС угнали авто и устроили погоню с полицией в Петербурге

30 Янв. 2020 2020-01-30T12:09:22+03:00

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В Петербурге двое курсантов колледжа МЧС повели себя далеко не как будущие спасатели. В ночь на среду, 29 января, патрульный наряд ГИБДД устроил погоню в Невском районе за ВАЗ-21041-30, за рулем которой сидели подозрительные ребята. Увидев полицию, водитель «четверки» нажал на газ и попытался скрыться, но неудачно.

- В результате погони были задержаны двое пьяных 16-летних парней, учащиеся 1 курса петербургского колледжа МЧС. Оба находились в пьяном состоянии, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Проверив машину, на которой катались подростки, инспекторы установили, что она принадлежит одной транспортной компании и на ней очевидные следы угона. Так, замок водительской двери оказался взломан, сломано зажигание, а провода соединены напрямую.

У курсантов изъяли три баллонных ключа, нож и пару перчаток. Одного из них пришлось госпитализировать в детскую городскую больницу № 5 из-за сильного алкогольного опьянения.

Молодые люди опрошены и отпущены под обязательство о явке. По факту проводиться расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU