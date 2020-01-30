2020-01-30T12:44:10+03:00
Происшествия

В Ленобласти «отелло» спалил дом родителей девушки, которую ревновал

А потом мужчина поджег и входную дверь квартиры бывшей пассии
Петр КИБЕР
Поделиться:
Ревнивцу, спалившему дом родителей бывшей девушки, грозит до пяти лет тюрьмы.Ревнивцу, спалившему дом родителей бывшей девушки, грозит до пяти лет тюрьмы.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Полицейские Всеволожского района Ленинградской области задержали 37-летнего мужчину, который из ревности сжег сначала дачу родителей возлюбленной, а потом подпалил им и дверь квартиры.

- 5 октября 2019 года в полицию поступило сообщение о том, что около 01.30 неизвестным в садоводстве «Орешек-3» в поселке имени Морозова был совершен поджог жилого дома, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Дача сгорела на полностью и ущерб ее владельцы оценили в 300 тысяч рублей.

Но уже в ноябре они вновь оказались в полиции. На этот раз люди пожаловались, что злоумышленник подпалил входную дверь их квартиры. Потушить огонь помогли очевидцы. Добра погорело еще на 50 тысяч.

По обоим фактам было заведено уголовное дело за умышленное уничтожение имущества. А в январе 2020 года стражи порядка нашли и подозреваемого. Им оказался 37-летний житель Шушар. Полицейским он рассказал, что так мстил бывшей подруге - дочке владельцев дома.

Теперь огнеопасному «отелло» грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Истекающий кровью из ножевой раны петербуржец сам дошел до больницы
В Новгороде археологи нашли торговое поселение возрастом в тысячу лет
В Ленобласти «отелло» спалил дом родителей девушки, которую ревновал
Пьяные курсанты МЧС угнали авто и устроили погоню с полицией в Петербурге
Один человек погиб и шесть пострадали в лобовом ДТП под Лугой
Огромную коллекцию шуб украли из квартиры у петербургской маникюрши
Смольный перечислил «Метрострою» 200 миллионов рублей для выплаты долгов по зарплате
Два поселка под Петербургом подключили к центральной канализации
Петербуржец три года насиловал маленького ребенка, снимая все на видео
«Лыжные стрелы» опять отменили из-за отсутствия снега
У Александро-Невской лавры молодая женщина на кроссовере протаранила бетонный отбойник
На Петроградской стороне нелегальный таксист подбил «Мерседес»: пострадала женщина
Влияние северной периферии циклонического вихря никак не изменит погоду в Санкт-Петербурге
В Ленобласти неизвестный «Иван-царевич» сломал статую Кощея Бессмертного в парке Кировска
Многострадальный Центр искусства имени Курехина откроют не позднее 2021 года
Петербурженку среди белого дня ударил ножом прохожий
Милонов о переводе школьников Петербурга на пятидневку: «Учеба по субботам – самое настоящее вредительство»
В Петербурге пройдет уникальная выставка, посвященная каждому патриарху Русской православной церкви
На заброшенном берегу Черной речки появится общественное пространство с велодорожками и террасами
Аршавин выселяет свою бывшую жену с трехлетней дочкой из квартиры в Петербурге