В Ленобласти «отелло» спалил дом родителей девушки, которую ревновал

30 Янв. 2020 2020-01-30T12:44:10+03:00

А потом мужчина поджег и входную дверь квартиры бывшей пассии

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Полицейские Всеволожского района Ленинградской области задержали 37-летнего мужчину, который из ревности сжег сначала дачу родителей возлюбленной, а потом подпалил им и дверь квартиры.

- 5 октября 2019 года в полицию поступило сообщение о том, что около 01.30 неизвестным в садоводстве «Орешек-3» в поселке имени Морозова был совершен поджог жилого дома, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Дача сгорела на полностью и ущерб ее владельцы оценили в 300 тысяч рублей.

Но уже в ноябре они вновь оказались в полиции. На этот раз люди пожаловались, что злоумышленник подпалил входную дверь их квартиры. Потушить огонь помогли очевидцы. Добра погорело еще на 50 тысяч.

По обоим фактам было заведено уголовное дело за умышленное уничтожение имущества. А в январе 2020 года стражи порядка нашли и подозреваемого. Им оказался 37-летний житель Шушар. Полицейским он рассказал, что так мстил бывшей подруге - дочке владельцев дома.

Теперь огнеопасному «отелло» грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU