Истекающий кровью из ножевой раны петербуржец сам дошел до больницы

30 Янв. 2020 2020-01-30T13:12:16+03:00

Истекая кровью, с раной в животе, петербуржец сам дошел до больницы Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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Полиция Петербурга расследует нападение на местного жителя, который с окровавленным животом из-за ножевого ранения самостоятельно смог добраться до больницы. Инцидент произошел рано утром 26 января. В 7:27 часов на пороге больницы номер 26 появился 43-летний мужчина, которому экстренно оказали медицинскую помощь.

- У пациента была колото-резанная рана передней брюшной стенки, проникающей в брюшную полость. Отмечается, что состояние мужчины было удовлетворительным, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Информацию о раненном пациенте больница передала полиции, которая вышла на подозреваемого. Во вторник, 28 января, в своей квартире в доме 41, корпус 4 по Витебскому проспекту задержали 28-летнего безработного. Выяснилось, что в 6:40 часов утра 26 января пострадавший был в гостях у молодого человека. Встреча получилась не очень радушная, началась ссора, в ходе которой хозяин дома пырнул ножом своего гостя.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Известно, что подозреваемый ранее был судим за наркотики.

ИСТОЧНИК KP.RU