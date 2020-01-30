На Октябрьской набережной в промзоне полыхает цех по переработке резины
Серьезный пожар по повышенному номеру сложности тушат на Октябрьской набережной больше полусотни сотрудников МЧС. Здесь, около часа дня, вспыхнул цех по переработке резины. На место прибыли 11 пожарных расчетов.
- Вызов по адресу: Октябрьская набережная 102, поступил в 13.18. Пожару присвоен второй ранг сложности, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.
По предварительным данным, площадь пожара составляет 200 квадратных метров. От горящей резины в небо поднимаются черные клубы дыма. К месту ЧП выехала передвижная химико- радиометрическая лаборатория для контроля замеров воздуха.
На Октябрьской набережной работают 56 человек личного состава противопожарной службы МЧС и 11 единиц техники. Сведений о пострадавших на данный момент нет.
Цех по переработке резины горит на Октябрьской набережной.
ИСТОЧНИК KP.RU