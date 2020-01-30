2020-01-30T14:16:09+03:00
Происшествия

На Октябрьской набережной в промзоне полыхает цех по переработке резины

На месте работают подразделения МЧС, площадь возгорания составляет около 200 квадратных метров [видео]
Петр КИБЕР
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На Октябрьской набережной горит завод по переработке резины. Фото: vk.com/spb_today/ Алексей ФедоровНа Октябрьской набережной горит завод по переработке резины. Фото: vk.com/spb_today/ Алексей Федоров
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Серьезный пожар по повышенному номеру сложности тушат на Октябрьской набережной больше полусотни сотрудников МЧС. Здесь, около часа дня, вспыхнул цех по переработке резины. На место прибыли 11 пожарных расчетов.

- Вызов по адресу: Октябрьская набережная 102, поступил в 13.18. Пожару присвоен второй ранг сложности, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

По предварительным данным, площадь пожара составляет 200 квадратных метров. От горящей резины в небо поднимаются черные клубы дыма. К месту ЧП выехала передвижная химико- радиометрическая лаборатория для контроля замеров воздуха.

На Октябрьской набережной работают 56 человек личного состава противопожарной службы МЧС и 11 единиц техники. Сведений о пострадавших на данный момент нет.

Цех по переработке резины горит на Октябрьской набережной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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