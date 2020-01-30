Пропавшую после корпоратива официантку разыскивают в Петербурге

30 Янв. 2020 2020-01-30T14:34:02+03:00

Молодая официантка отправилась на встречу с подругой, но так и не добралась

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Юная жительница Петербурга бесследно исчезла после рабочего корпоратива. В ночь со вторника на среду, 28 на 29 января, девушка веселилась с коллегами в лофте, расположенном в доме 12 на Биржевой линии. В 5 утра она ушла и собиралась встретиться с подругой, однако встреча так и не состоялась.

- В полицию обратилась 45-летняя мать 22-летней девушки. Она рассказала, что с 6 утра ее дочь не выходит на связь, дома не появлялась, у друзей ее нет и на работу она тоже не пришла, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Друзья девушки, работающей официанткой в одном из заведений на Рубинштейна, начали бить тревогу, рассылая по социальным сетям сообщения с просьбой помочь с поисками. Все отмечают, что ранее их подруга никогда не уходила из дома и всегда была на связи.

Девушка не высокая, ростом около 155 сантиметров, с темно-русыми волосами ниже плеч и пирсингом в носу. В ночь пропажи она была одета в искусственную шубу болотного цвета, клетчатую юбку, темные колготки и коричневые ботинки.

ИСТОЧНИК KP.RU