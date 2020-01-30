Роберт Мак бесплатно ушел из «Зенита» в турецкий «Коньяспор»

30 Янв. 2020 2020-01-30T15:30:21+03:00

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Еще один игрок покидает петербургский «Зенит». Вслед за Маттиасом Краневиттером с городом на Неве простился Роберт Мак. Но если аргентинец выбрал для продолжения карьеры мексиканский «Монтеррей», то словацкий полузащитник отправляется в турецкий «Коньяспор».

- «Зенит» и словацкий полузащитник достигли соглашения о дальнейшем продолжении карьеры футболиста, - сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

За этой формулировкой скрывается разрешение перейти в другую команду без отступных. То есть «Зенит» отпустил игрока, у которого летом истекал контракт, совершенно бесплатно.

Сам Мак уже поблагодарил клуб и сказал добрые слова в адрес фанатов и города, в котором провел несколько лет.

- Желаю всего самого лучшего «Зениту» и невероятным болельщикам! Я и моя семья чувствовали себя в Петербурге как дома, будем очень сильно скучать. Спасибо «Зениту» за все. Уверен, сине-бело-голубые вновь станут чемпионами России. У меня останутся только теплые воспоминания о времени, проведенном здесь, - заявил игрок.

Напомним, что в «Зенит» Роберт Мак перешел летом 2016 года. Сезон-2017/18 он провел в аренды в греческом ПАОКе.

За петербургский клуб футболист отыграл 72 матча, забил 14 голов и стал чемпионом России.

ИСТОЧНИК KP.RU