Оранжерею в Петергофе отдадут в аренду за 1 рубль

30 Янв. 2020 2020-01-30T15:31:17+03:00

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В Петербурге в среду, 29 января, прошел аукцион, на котором решилась судьба памятника «Оранжерея» в Петергофе. Теперь у объекта культурного наследия, пришедшего в плохое состояние, появился новый арендатор. Торги проводились в рамках программы по сохранению культурного наследия – «Рубль за метр».

- Победителем аукциона стала компания, предложившая наибольшую ежемесячную ставку арендной платы за здание – порядка 55 тысяч рублей, - сообщили в Смольном.

Идея программы заключается в том, чтобы арендатор в течение семи лет по согласованию с комитетом по охране памятников истории и культуры провел все необходимые мероприятия по восстановлению здания и приспособлению его под современное использование. После того, как оранжереи будут приведены в порядок, компания получит право на льготную арендную плату в размере 1 рубль за 1 квадратный метр.

Оранжерея в Петергофе построена в конце XIX – начале XX веков. Это одноэтажное каменное здание площадью 271,7 «квадратов».

ИСТОЧНИК KP.RU