Январь в Петербурге закончится снегом

30 Янв. 2020 2020-01-30T15:52:35+03:00

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Подходит к концу второй календарный месяц зимы, а зимней погоды в Петербурге практически и не было. Согласно прогнозам синоптиков, последний день января порадует горожан легким морозом и даже, хоть и непродолжительным, но снегом. А вот уже после 31 января в новый месяц петербуржцы вновь войдут при нулевой температуре и под дождем.

- В пятницу, 31 января, в Петербурге ожидается местами небольшой снег. Ветер восточный и юго-восточный слабый. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в районе минус 2-4 градусов, - сообщили в ФГБУ «Северо-западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Примерно таким же будет конец января и в Ленинградской области. Там морозы ожидаются чуть посильнее – до минус 7 градусов, ночью опустится до минус 9-12 градусов. Снег также ожидается.

Февраль же начнется с очередного потепления. Днем 1 и 2 февраля в Северной столице будет стоять ноль. При этом стоит ожидать мокрый снег, переходящий в дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU