2020-01-30T16:31:33+03:00
Общество

Гигантский осьминог проехал в маршрутке по центру Петербурга

Правда, полностью моллюск в автобус не поместился, поэтому высунул щупальца наружу
Лилия КОЗЛОВА
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В петербургском автобусе поселился гигантский осьминог / Фото: Instargam solovyewadimВ петербургском автобусе поселился гигантский осьминог / Фото: Instargam solovyewadim
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Жители Петербурга обсуждают в соцсети гигантского осьминога, который утром в четверг, 30 января, проехался в маршрутке по центру города. Его огромные щупальца не смогли поместиться полностью в автобус, поэтому моллюск высунул их из двери под дождь. Правда, «кракен» оказался не настоящий, а плод фантазии и умения петербургского художника Вадима Соловьева.

- Передвигаться по Питеру этой зимой пешком — удовольствие сомнительное, даже если ты осьминог, - подписал в Instagram свою очередную работу художник.

Поклонники творчества Соловьева не согласились с ним, отметив, что этой зимой из-за отсутствия снега передвигаться как раз легко. Тяжело – только морально. Также некоторые добавили, что из-за соли, которую используют коммунальщики, осьминог мог бы повредить себе щупальца.

- А на конечной кто-нибудь крикнут: «Выпускайте Кракена», - пошутила одна из подписчиц.

Соловьев часто создает фото или 3D проекты с реальными локациями Петербурга, в которые помещает гигантских животных или странные вещи. Так, например, недавно с его легкой руки на Дворцовой площади поселился огромный ящер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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