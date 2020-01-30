13 человек погибли в январских пожарах в Петербурге

30 Янв. 2020 2020-01-30T18:53:40+03:00

В Петербурге в январе на пожарах погибли 13 человек Фото: Артем КИЛЬКИН

Всего за первый месяц 2020 года в городе произошло 736 пожаров

Изменить размер текста: A A

Первый месяц 2020 года в Петербурге произошло не мало ЧП. Что касается пожаров, то их за январь было аж 736. Из огня спасены 280 граждан, однако 13 человек оказались в пламенной западне и погибли. Об этом пишет «Мойка78» со ссылкой на начальника петербургского управления МЧС России Алексея Аникина.

- Только за минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения города совершили 331 оперативный выезд на различные происшествия, - отметил глава спасательной службы.

Что касается минувшего, 2019 года, то в Петербурге произошли 10976 пожаров. Отмечается, что это на 25 процентов меньше, чем годом ранее. При этом в огне погибли 130 жителей Северной столицы, 232 – пострадали, 1212 человек были спасены.

На воде в Петербурге также случались происшествия. За 2019 год их было зафиксировано 51. В результате погибли 39 человек, среди них пятеро – дети. В текущем году уже были спасены 112 горожан на водных объектах Северной столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU