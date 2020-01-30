2020-01-30T19:06:58+03:00
Происшествия

Американец получил пять суток за проникновение в шахту петербургского метро

Гражданин США вместе с другом залезли в киоск из праздного любопытства
Лилия КОЗЛОВА
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За проникновение в шахту метро в Петербурге американец с другом отправится за решеткуЗа проникновение в шахту метро в Петербурге американец с другом отправится за решеткуФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Петербурге гражданин Америки вместе со своим другом проведет пять суток за решеткой. Такое наказание получили приятели за то, что рано утром в четверг, 30 января, залезли в вентиляционную шахту метрополитена, взломав вход, которая находится под государственной охраной.

- В 5:30 часов 30 января американец и его друг, гражданин России, срезали металлическую балку, вырезали решетку, закрыли датчик движения фольгой и срезали навесной замок в вентиляционный киоск метрополитена, после чего забрались внутрь, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Сами обвиняемые в административном нарушении пояснили, что, гуляя, заметили шахту метро, в котором расположен проем. Проникнув во внутрь из интереса, стали спускаться по лестнице вниз до прохода к туннелю, и в этот момент услышали голоса с требованием покинуть шахту метро.

Несмотря на то, что друзья пытались объяснить свой поступок праздным любопытством, каждый из них получил арест сроком на 5 суток каждому.

ИСТОЧНИК KP.RU

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