В Ленобласти возбудили уголовное дело на живодера, расстрелявшего чужого домашнего пса
Живодер, расстрелявший собаку на глазах у жителей поселка Сельцо в Тосненском районе, все же стал фигурантом уголовного дела. Напомним, 64-летний мужчина открыл стрельбу по бродячим животным, но, как оказалось, ранил именно домашнего пса. После этого он пытался выкинуть пострадавшую собаку в мусоровоз, но ее с криками отстояли местные жители. К сожалению, позже подстреленного пса усыпили в ветеринарной клинике.
- На пенсионера возбудили уголовное дело по статье за жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, - передали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Живодеру грозит реальный срок. Исходя из статьи, он может оказаться за «решеткой» на срок до трех лет. Жители поселка Сельцо с самого начала хотели не только достучаться до полиции, но и писать жалобы в прокуратуру. Похоже, огласка жестокого происшествия сделала свое дело.
ИСТОЧНИК KP.RU