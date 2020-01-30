2020-01-30T19:11:39+03:00
Происшествия

В Ленобласти возбудили уголовное дело на живодера, расстрелявшего чужого домашнего пса

64-летнему мужчине грозит до трех лет лишения свободы
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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На живодера, который расстрелял собаку на глазах у жителей поселка Сельцо, завели уголовное дело. Фото: vk.com/pet_favouriteНа живодера, который расстрелял собаку на глазах у жителей поселка Сельцо, завели уголовное дело. Фото: vk.com/pet_favourite
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Живодер, расстрелявший собаку на глазах у жителей поселка Сельцо в Тосненском районе, все же стал фигурантом уголовного дела. Напомним, 64-летний мужчина открыл стрельбу по бродячим животным, но, как оказалось, ранил именно домашнего пса. После этого он пытался выкинуть пострадавшую собаку в мусоровоз, но ее с криками отстояли местные жители. К сожалению, позже подстреленного пса усыпили в ветеринарной клинике.

- На пенсионера возбудили уголовное дело по статье за жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, - передали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Живодеру грозит реальный срок. Исходя из статьи, он может оказаться за «решеткой» на срок до трех лет. Жители поселка Сельцо с самого начала хотели не только достучаться до полиции, но и писать жалобы в прокуратуру. Похоже, огласка жестокого происшествия сделала свое дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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