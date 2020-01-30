Теплоэнергетики выявили больше тысячи нарушений в подвалах домов в Петербурге

30 Янв. 2020 2020-01-30T19:34:22+03:00

Из самых серьезных – общепиты и хостелы, где людей окружают трубы с кипятком

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В январе 2020 года теплоэнергетики занялись внеплановыми проверками подвальных помещений в Петербурге. Рейды прошли более чем удачно, поскольку специалисты зафиксировали целых 1002 нарушения. Самые «дикие» из них – грубое игнорирование запрета на размещение объектов в опасной зоне тепловых сетей.

- Например, в полуподвальном помещении дома №6 на Почтамтском переулке находится кафе, в котором посетители и работники общепита буквально сидят на трубах с кипятком. Еще один опасный подвал нашли в доме №11 лит.А на улице Зои Космодемьянской. Там расположен хостел. В мини-гостинице у изголовья кровати в номерном фонде проходит тепловая сеть, температура воды в которой достигает 100 градусов Цельсия, - сообщает пресс-служба АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Грубых нарушителей попросили на выход из подвалов. Требования об этом направили некоторым собственникам, арендаторам, управляющим компаниям и администрациям районов Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU