Теплоэнергетики выявили больше тысячи нарушений в подвалах домов в Петербурге
В январе 2020 года теплоэнергетики занялись внеплановыми проверками подвальных помещений в Петербурге. Рейды прошли более чем удачно, поскольку специалисты зафиксировали целых 1002 нарушения. Самые «дикие» из них – грубое игнорирование запрета на размещение объектов в опасной зоне тепловых сетей.
- Например, в полуподвальном помещении дома №6 на Почтамтском переулке находится кафе, в котором посетители и работники общепита буквально сидят на трубах с кипятком. Еще один опасный подвал нашли в доме №11 лит.А на улице Зои Космодемьянской. Там расположен хостел. В мини-гостинице у изголовья кровати в номерном фонде проходит тепловая сеть, температура воды в которой достигает 100 градусов Цельсия, - сообщает пресс-служба АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».
Грубых нарушителей попросили на выход из подвалов. Требования об этом направили некоторым собственникам, арендаторам, управляющим компаниям и администрациям районов Петербурга.
ИСТОЧНИК KP.RU