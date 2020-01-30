На Петрозаводском шоссе пассажирский автобус влетел в самосвал

30 Янв. 2020 2020-01-30T19:59:22+03:00

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В сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург СПб» во «Вконтакте» появились пугающие фотографии ДТП, произошедшего к вечеру 30 января на перекрестке Петрозаводского шоссе и Плановой улицы. В аварии столкнулись самосвал и пассажирский автобус. Пока сведений от ГИБДД нет, очевидцы только предполагают, есть ли в ДТП серьезно пострадавшие.

- В сторону города Колпино движение остановилось, - прокомментировал автор публикации, ставший очевидцем аварии.

По словам других свидетелей последствий ДТП, в Усть-Ижоре действительно началась жуткая пробка из города. На месте происшествия видели не только инспекторов ГИБДД, но и врачей скорой помощи и спасателей МЧС.

Судя по фотографиям в соцсетях, сильнее всего помяло автобус, который влетел в бок самосвала. У пассажирского транспорта уничтожено лобовое стекло и большая вмятина с одной стороны.

Информация о ДТП появилась в городских соцсетях. Фото: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU