На Парашютной улице заметили резвую белоснежную ласку
В группе «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» появилась видеозапись, запечатлевшая резвую ласку на Парашютной улице. Хищный зверек в белоснежной шубке перебегал с места на место в поисках укрытия. Очевидец понял, что ему не угнаться за шустрым животным, и проследил за ним всего лишь несколько секунд.
Петербуржцы ожидаемо умилились ласке. Кто-то предположил, что зверек домашний, поскольку он не мог так просто оказаться в городе.
- Смахивает на домашнюю... Они неприручаемы, но это не мешает некоторым держать их у себя.
- Они и раньше там жили! Я их часто видела, когда там домов не было.
- Потеряшка, воротник убежал у кого-то.
Напомним, петербургские ласки сменили шубку еще в ноябре прошлого года, готовясь к зиме. Однако они не могли предположить, что снега в городе даже в конце января будет катастрофически мало. Из-за этого хищники плохо сливаются с окружающей средой.
Белоснежная ласка в Петербурге на Парашютной улице.
ИСТОЧНИК KP.RU