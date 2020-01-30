На Парашютной улице заметили резвую белоснежную ласку

30 Янв. 2020 2020-01-30T20:26:24+03:00

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В группе «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» появилась видеозапись, запечатлевшая резвую ласку на Парашютной улице. Хищный зверек в белоснежной шубке перебегал с места на место в поисках укрытия. Очевидец понял, что ему не угнаться за шустрым животным, и проследил за ним всего лишь несколько секунд.

Петербуржцы ожидаемо умилились ласке. Кто-то предположил, что зверек домашний, поскольку он не мог так просто оказаться в городе.

- Смахивает на домашнюю... Они неприручаемы, но это не мешает некоторым держать их у себя.

- Они и раньше там жили! Я их часто видела, когда там домов не было.

- Потеряшка, воротник убежал у кого-то.

Напомним, петербургские ласки сменили шубку еще в ноябре прошлого года, готовясь к зиме. Однако они не могли предположить, что снега в городе даже в конце января будет катастрофически мало. Из-за этого хищники плохо сливаются с окружающей средой.

Белоснежная ласка в Петербурге на Парашютной улице.

ИСТОЧНИК KP.RU