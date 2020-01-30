2020-01-30T20:43:56+03:00
Общество

В Петербурге снизился уровень преступности за 2019 год

По словам губернатора, преступников в Северной столице меньше, чем в среднем по России
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге за 2019 год снизился уровень преступности.В Петербурге за 2019 год снизился уровень преступности.Фото: Олег ЗОЛОТО
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30 января в Смольном прошло заседание коллегии ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Губернатор Северной столицы поблагодарил сотрудников полиции за качественную работу в 2019 году. Оказалось, что в Петербурге снизился уровень преступности. Более того, он ниже показателей в среднем по России.

- В 2019 году в Петербурге зарегистрировано 903 преступления на 100 тысяч человек. В среднем по России - 1379 преступлений на 100 тысяч человек. Социологические опросы показывают, что более 80% жителей города удовлетворены уровнем личной безопасности и правопорядка. В этом, прежде всего, заслуга полиции,- подчеркивает пресс-служба Смольного.

Особенно неплоха статистика преступлений среди несовершеннолетних, они снизились на 20%.

Кроме этого, на госпрограмму по обеспечению законности, правопорядка и безопасности в Северной столице на период до 2023 года выделят 5,5 млрд рублей. Вдобавок полицейским и росгвардейцам Петербурга и Ленобласти дадут ежемесячную большую надбавку за охрану порядка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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