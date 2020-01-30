Старорусскую улицу окутал густой пар после прорыва трубы с горячей водой

30 Янв. 2020 2020-01-30T21:44:46+03:00

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Вечером 30 января Старорусскую улицу охватил густой пар. Очевидцы сообщали в соцсетях, что возле дома №5/3 прорвало трубу с горячей водой. Разлиться «река» толком не смогла – разве что окружила парочку автомобилей. С 18:25 на месте уже были теплоэнергетики.

- Сотрудники аварийных бригад обеспечили все необходимые меры безопасности. Вытекание воды на поверхность устранено. Видимых повреждений у автомобилей, оказавшихся в воде, нет. Ответственность предприятия застрахована. Так что реальный ущерб будет возмещен, - пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу «Теплосети Петербурга».

Ненадежный участок решили заменить, иначе не избежать более серьезной беды. Ближайшие дома перевели на резервную схему теплоснабжения. В «Теплосети» добавили, что для корректировки платы за горячую воду следует обращаться в управляющую компанию.

ИСТОЧНИК KP.RU