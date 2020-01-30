В Стрельну заглянули две подружки лисицы в поисках пропитания

30 Янв. 2020 2020-01-30T22:16:58+03:00

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В группе «Мы ломоносовцы» во «Вконтакте» появилась публикация с фотографиями двух любопытных лисиц, гулявших по Стрельне. Если точнее, подружек заметили на улице Львовской. По словам очевидца Вячеслава, они пришли в поисках лакомства. Территорию дикие звери выбрали подходящую – непонятную свалку с бетонными блоками, трубами и щебнем, где наверняка можно увидеть, например, мышонка.

Кажется, лисицы искали себе легкое пропитание. Фото: vk.com/welomonosovs

Оказалось, что местные жители уже знакомы с этими подружками или же их собратьями.

- Эти лисы на Финском заливе в Стрельне веселятся и еще приходят на улицу Нагорную.

- Видела одну у бани в Стрельне.

- Да они там постоянно трутся!

Горожане посчитали, что подружки лисицы просто-напросто ленятся добывать пропитание в лесу и вышли покопаться в местных помойках, где каждый день тебе, как на блюдечке, приносят новый «улов».

Судя по лайкам, лисички очень порадовали петербуржцев. Фото: vk.com/welomonosovs

Напомним, одна из самых известных лисиц Петербурга живет в гатчинском парке. Она не боится позировать людям и любит играться с утками.

ИСТОЧНИК KP.RU