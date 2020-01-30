В Стрельну заглянули две подружки лисицы в поисках пропитания
В группе «Мы ломоносовцы» во «Вконтакте» появилась публикация с фотографиями двух любопытных лисиц, гулявших по Стрельне. Если точнее, подружек заметили на улице Львовской. По словам очевидца Вячеслава, они пришли в поисках лакомства. Территорию дикие звери выбрали подходящую – непонятную свалку с бетонными блоками, трубами и щебнем, где наверняка можно увидеть, например, мышонка.
Кажется, лисицы искали себе легкое пропитание. Фото: vk.com/welomonosovs
Оказалось, что местные жители уже знакомы с этими подружками или же их собратьями.
- Эти лисы на Финском заливе в Стрельне веселятся и еще приходят на улицу Нагорную.
- Видела одну у бани в Стрельне.
- Да они там постоянно трутся!
Горожане посчитали, что подружки лисицы просто-напросто ленятся добывать пропитание в лесу и вышли покопаться в местных помойках, где каждый день тебе, как на блюдечке, приносят новый «улов».
Судя по лайкам, лисички очень порадовали петербуржцев. Фото: vk.com/welomonosovs
Напомним, одна из самых известных лисиц Петербурга живет в гатчинском парке. Она не боится позировать людям и любит играться с утками.
ИСТОЧНИК KP.RU