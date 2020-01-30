29 мошенников, «лечивших» БАДами петербургских пенсионеров, отделались условными сроками

30 Янв. 2020 2020-01-30T22:58:38+03:00

Преступники узнавали все о несчастных пенсионерах, входили к ним в доверие и убеждали купить БАДы по завышенным ценам

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30 января Московский районный суд Санкт-Петербурга разбирал дело 29 мошенников, которые 2 года «лечили» городских пенсионеров дорогостоящими биологически активными добавками (БАД). Всего обвинение насчитало 17 продаж.

Преступной компании все удавалось благодаря тому, что они втирались в доверие к пенсионерам – выясняли их семейное положение, наличие родственников, состояние здоровья и размер накоплений. Затем пожилым людям предлагали пройти курс лечения в медучреждениях, но сначала пропить БАДы, которые якобы помогли бы им.

- После получения по телефону согласия на приобретение «лекарств», на адрес к потерпевшим выезжал курьер, который предоставлял документы, товарные накладные, обеспечивал видимость законности реализации товара. А если у пенсионеров не было наличных денежных средств, то он сопровождал их к отделению банка. В результате 17 потерпевших лишились в совокупности 7 млн рублей, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В итоге всем 29 мошенникам назначили наказание в виде лишения свободы от 1 года до 7 лет условно с различными испытательными сроками. Кроме этого, суд удовлетворил гражданские иски на сумму чуть более 1 миллиона.

ИСТОЧНИК KP.RU