После рекомендации Путина в Петербурге подумают о необходимости менять закон о местном самоуправлении

30 Янв. 2020 2020-01-30T23:28:49+03:00

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30 января в Красногорске под председательством Владимира Путина прошел Совет при президенте РФ по развитию местного самоуправления. От Петербурга в нем участвовал глава ЗакСа Вячеслав Макаров. В ходе встречи Путин призвал вести в регионах работу непосредственно в прямом диалоге с гражданами, ведь именно муниципальная власть является самой близкой к людям. Главное – слышать и понимать запросы, нужды и заботы простого человека.

- В соответствии с призывом президента России разработать основы новой политики регионов в области муниципальной власти постоянные органы петербургского парламента проанализируют необходимость внесения изменений в закон «О местном самоуправлении в Санкт-Петербурге», - отметил Вячеслав Макаров.

По словам парламентария, в обществе сейчас очень важный запрос на перемены, развитие и отзывчивость власти. Для этого нужно обеспечить эффективное взаимодействие между государственными и муниципальными органами, а также расширить полномочия и возможности местного самоуправления, в том числе в плане бюджетной обеспеченности.

ИСТОЧНИК KP.RU