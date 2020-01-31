Петербуржцы могут пройти по блокадному Ленинграду в аудиоспектакле с Елизаветой Боярской

31 Янв. 2020 2020-01-31T00:03:41+03:00

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«Мобильный Художественный театр» (МХТ) представил свой новый аудиоспектакль «Я жила» с участием Елизаветы Боярской. Он посвящен воспоминаниям Ольги Берггольц о блокаде Ленинграда. Благодаря озвученным дневникам любой петербуржец может пройти каждодневный маршрут поэтессы от улицы Рубинштейна до Дома Радио на Итальянской.

Елизавета всю свою карьеру мечтала прикоснуться к судьбе поэтессы Берггольц. Фото: instagram.com/lizavetabo

По словам Елизаветы Боярской, для нее аудиоспектакль стал совершенно новым опытом.

- Я мечтала прикоснуться к судьбе этой фантастической женщины. Очень много про нее читала, переживала, думала и ещё больше – чувствовала! Приглашаю вас пройти маршрут, который Ольга Берггольц каждый день преодолевала в годы блокады. В какие бы чудовищные обстоятельства судьба ее не бросала, она не переставала жить, мыслить, чувствовать, любить, - пишет актриса в своем Instagram.

Аудиоспектакль можно найти в приложении МХТ, которое скачивается на смартфон из App Store или Google Play. Затем следует отправиться в центр города на улицу Рубинштейна, 22 и воспроизвести «Я жила». Спектакль платный.

ИСТОЧНИК KP.RU