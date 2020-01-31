В Петербурге осудили горе-арендодателя, сдававшего свою комнату наркоманам

31 Янв. 2020 2020-01-31T00:33:48+03:00

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Выборгский районный суд признал виновным петербуржца, организовавшего в своей комнате наркопритон. Весь 2019 год он обогащался на горожанах, подсевших на запрещенные вещества. Хитрый предприниматель подумал, что одна из комнат в его квартире на улице Сикейроса пустует без дела. Было решено ее сдавать. Но арендаторов он выбрал не самых подходящих.

- Мужчина предоставлял им место для употребления запрещенных веществ, а также создавал все условия для приготовления смесей и для их употребления, сам за счет этого наживался. Вдобавок он употреблял с ними приобретенные его знакомыми психотропные вещества и наркотические средства, - приводят детали дела в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

С каждого жильца-наркомана горе-арендатор получал по 300 рублей. Вскоре наркопритон заметили правоохранительные органы. Суд церемониться не стал и отправил петербуржца на 6 месяцев в исправительную колонию общего режима. А грозило ему и вовсе до 4 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU