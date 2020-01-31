2020-01-31T01:06:50+03:00
Происшествия

У Подпорожского порта неизвестные загрязнили почву нефтепродуктами, причинив ущерб в 1 млн рублей

На неизвестных злоумышленников возбудили уголовное дело
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Ленобласти неизвестные слили нефтепродукты возле реки Свирь. Фото: sztproc.ruВ Ленобласти неизвестные слили нефтепродукты возле реки Свирь. Фото: sztproc.ru
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Волховстроевская транспортная прокуратура провела проверку загрязненного участка вблизи Подпорожского порта в Ленинградской области. Там неизвестные слили в почву нефтепродукты. Загрязняющие вещества заполнили около 50 квадратных метров. А совсем рядом, в 35 метрах, находится берег реки Свирь.

- Из заключения экспертов испытательной лаборатории «Государственная экологическая инспекция Ленобласти» следует, что в пробах грунта обнаружены нефтепродукты, которые по степени негативного воздействия на окружающую среду относятся к IV классу опасности. В результате загрязнения почвы ущерб природному объекту причинен на общую сумму свыше 1 млн 290 тысяч рублей, - передает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По результатам проверки уже возбуждено уголовное дело по статье за транспортировку, хранение химических веществ и отходов с нарушением установленных правил, если эти деяния повлекли загрязнение окружающей среды. Расследование продолжается. Нарушителям грозит в худшем случае до 5 лет лишения свободы. В лучшем – штраф и принудительные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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