2020-01-31T01:51:18+03:00
Общество

В Петергофе обустроят первую площадку для выгула собак

Пока разработан только проект, его реализация намечена на 2020-й год
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Собаководы Петергофа ликуют - у них наконец-то появится площадка для выгула животных.Собаководы Петергофа ликуют - у них наконец-то появится площадка для выгула животных.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Владельцы братьев наших меньших ликуют – стало известно, что в Ломоносове и Петергофе появятся площадки для выгула собак. Их расположат на улице Михайловской севернее ветеринарной клиники и на пересечении улиц Халтурина и Бобыльской возле железной дороги соответственно.

Для Петергофа это первая подобная площадка. Пока что готовы лишь проекты. На них ушло более 500 тысяч рублей. Реализация намечена на 2020 год.

- С учетом выделенных ассигнований в текущем году планируется реализовать проект в Петергофе на улице Халтурина. На площадке проложат пешеходные коммуникации, выполнят озеленение, установят уличную мебель, а также сделают оборудование для выгула и дрессировки животных, теневые навесы, коммунально-бытовое оборудование (урны) и техническое ограждение, - рассказывают в пресс-службе администрации Петродворцового района Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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