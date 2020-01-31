2020-01-31T08:28:38+03:00
Происшествия

В Приморском районе утром пятницы горела пекарня

Около 7:00 огонь вспыхнул в ТЦ «Миллер» у Комендантской площади
Петр КИБЕР
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В ТЦ "Миллер" утром тушили пекарню.В ТЦ "Миллер" утром тушили пекарню.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Рабочее пятничное утро не задалось у сотрудников пекарни, расположенной в торговом центре «Миллер», что неподалеку от Комендантской площади. При попытке разжечь печь, загорелся вентиляционный канал вытяжки. Пришлось вызывать пожарных.

- 31.01.2020 в 07:00 Приморский район, пр. Испытателей, д.30 литер А корп.2, в цокольном этаже четырехэтажного торгового центра, в помещении пекарни произошло возгорание, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

Учитывая, что это за объект, спасатели выехали на место по повышенному рангу сложности. Однако на месте оказалось, что особо критичного ничего нет. В небольшой пекарне - всего 20 квадратных метров, что-то полыхнуло в «дымоходе». Площадь возгорания вентканала не превысила квадратного метра.

Огнеборцы быстро справились с пламенем и отчитались о ликвидации ЧП. Пострадавших при инциденте не оказалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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