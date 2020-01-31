2020-01-31T08:57:24+03:00
Общество

Надвигающийся с запада циклон принесет в Петербург снег и похолодание, но лишь на день

31 января в городе до -3 и небольшие осадки
Петр КИБЕР
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В пятницу петербуржцев ждет небольшой снегопад.В пятницу петербуржцев ждет небольшой снегопад.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Петербурге похолодало. Не так сильно, как должно быть в середине климатической зимы, но температура все же опустилась ниже ноля. Дополнением к минусовой температуре станет и снег, правда небольшой.

- 31 января в Санкт-Петербурге ожидается облачная погода. Ветер восточных направлений, слабый. Днем возможны осадки в виде снега. Температура в светлое время суток составит -1...-3 градуса, вечером и ночью до -6. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

В Ленинградской области традиционно чуть холоднее, чем в Петербурге. Здесь до минус 7 градусов мороза и также со снегом. Но облачность переменная и где-то может даже светить солнце.

По словам метеоролога Михаила Леуса, причиной смены погоды стал надвигающийся с запада циклон. Город начинает ощущать его приближение. При этом похолодание будет мимолетным и уже в субботу, 1 февраля, термометры покажут «суровые» 0...+1. А в воскресенье опять все раскиснет и температура поднимется до+2...+4.

ИСТОЧНИК KP.RU

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