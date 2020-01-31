В Коломягах «ездюки» на каршеринге сломали бетонный столб

31 Янв. 2020 2020-01-31T09:19:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Очередное ДТП с участием каршеринга пополнило статистику ГИБДД. На этот раз разбитую прокатную машину обнаружили жители Приморского района, точнее Коломяг. Белый «Фольксваген» с разбитым носом. стоял аккурат напротив сломанного бетонного столба. Логическая связь была очевидной.

- В Коломягах во Мгинском переулке ездюки на каршеринге врезались в столб. Машину развернуло, они скрылись , передний номер унесли, - пишут в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» местные жители.

Зачем горе-гонщикам нужен был передний номер, если задний остался на машине, выяснит полиция. Как только найдет нарушителей. С них же штраф и ущерб потребует сама прокатная контора.

А вот другое подобное ДТП, правда без участия, что удивительно, каршеринга, произошло на Московском проспекте. Здесь, на пересечении с Бассейной улицей, «Фольксваген Джетта» снес дорожный знак. Водитель машины не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU