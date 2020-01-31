2020-01-31T10:54:13+03:00
Происшествия

Пиромана, устроившего серию поджогов в Ленобласти, задержали

Три дома, сарай, теплица и баня сгорели в поселке Кингисеппский [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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В Ленобласти задержали подозреваемого в серии поджогов / Фото: ГУ МВД Петербурга и ЛенобластиВ Ленобласти задержали подозреваемого в серии поджогов / Фото: ГУ МВД Петербурга и Ленобласти
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В Ленинградской области поймали подозреваемого в серии поджогов в поселке Кингисеппский. 25 и 26 января 2020 года огонь охватил садоводство «Дружба». Были повреждены три дачных дома, сарай, теплица и баня. Почти во всех случая постройки выгорели полностью. Отмечается, что общий ущерб составил более 1,5 миллионов рублей.

- Для того, чтобы поймать поджигателя, полиция создала группу патрулирования жилмассива садоводства. В ночь на 28 января правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 27-летний безработный местный жители. По оперативной информации, мужчина может быть пироманом, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга и Ленобласти.

Все погорельцы написали заявления в полицию. Однако оперативники считают, что задержанный мужчина может быть причастен и к другим поджогам. Устанавливается мотив поджигателя и возможные факты краж из домов.

На данный момент мужчина находится под стражей. В отношении него возбуждено четыре уголовных дела.

В Ленобласти задержали подозреваемого в серии поджогов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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