2020-01-31T10:58:37+03:00
Происшествия

Охранник избил дубинкой постояльца хостела, который потом умер в туалете на Ладожском вокзале

В преступлении сотрудник ЧОПа сознался на детекторе лжи
Петр КИБЕР
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Следователи раскрыли смерть мужчины, найденного в туалете на Ладожском вокзале.Следователи раскрыли смерть мужчины, найденного в туалете на Ладожском вокзале.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Следователи петербургского управления СК России на транспорте раскрыли дело о гибели человека, труп которого был найден в октябре 2019 года в туалете на Ладожском вокзале. Судмедэксперты установили, что мужчина умер от внутренних повреждений, полученных за пару дней до смерти.

- Следователи установили хостел, где проживал погибший. После опроса свидетелей, которые рассказали о конфликте, была изъята видеозапись, на которой было видно, что у приехавшего на вызов сотрудника охранного предприятия возник конфликт с постояльцем, который был в состоянии опьянения, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК на транспорте.

Пьяный гость отказывался уходить из хостел и ЧОПовец пару раз приложил его дубинкой. Но, видимо, перестарался и нанес человеку повреждения внутренних органов. Охранника долго искали и нашли. 28 января мужчину привезли на допрос с использованием детектора лжи. Там все и вскрылось.

Сейчас охранник задержан, ему грозит уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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