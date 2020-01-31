Охранник избил дубинкой постояльца хостела, который потом умер в туалете на Ладожском вокзале

31 Янв. 2020 2020-01-31T10:58:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Следователи петербургского управления СК России на транспорте раскрыли дело о гибели человека, труп которого был найден в октябре 2019 года в туалете на Ладожском вокзале. Судмедэксперты установили, что мужчина умер от внутренних повреждений, полученных за пару дней до смерти.

- Следователи установили хостел, где проживал погибший. После опроса свидетелей, которые рассказали о конфликте, была изъята видеозапись, на которой было видно, что у приехавшего на вызов сотрудника охранного предприятия возник конфликт с постояльцем, который был в состоянии опьянения, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК на транспорте.

Пьяный гость отказывался уходить из хостел и ЧОПовец пару раз приложил его дубинкой. Но, видимо, перестарался и нанес человеку повреждения внутренних органов. Охранника долго искали и нашли. 28 января мужчину привезли на допрос с использованием детектора лжи. Там все и вскрылось.

Сейчас охранник задержан, ему грозит уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU