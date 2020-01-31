Самолет Лондон-Петербург-Лондон задерживается на 12 часов

31 Янв. 2020 2020-01-31T11:17:40+03:00

Рейс из Лондона в Петербург и обратно задерживается на 12 часов. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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На 12 часов задерживается прибытие в Санкт-Петербург самолета авиакомпании Wizz Air, который должен был прилететь из Лондона еще в 4:50 утра 31 января. Увы, но на табло аэропорта напротив рейса W9 8123 значится «ожидается» в 17:15.

Соответственно оказался задержан и обратный рейс W9 8124 из города на Неве до столицы Великобритании, так как на линии курсирует один борт. Лайнер должен был вылететь в Лондон в 6:05 утра, однако сейчас датой отправления значится 18:30.

Это значит, что пассажирам придется либо сидеть в Пулково 12 часов на чемоданах, оставаться в гостинице, которую им должны предоставить, либо ехать домой.

По предварительным данным причиной задержки Аэробуса А-321 стали технические проблемы. Как только их устранят, самолет вылетит из Лондона в сторону Петербурга. Пассажирам и встречающим актуальную информацию лучше узнавать в справочной службе аэропорта Пулково.

ИСТОЧНИК KP.RU