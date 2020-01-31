Юристов обяжут бесплатно помогать петербургским ветеранам боевых действий

31 Янв. 2020 2020-01-31T11:20:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Петербургские депутаты хотят обязать юристов бесплатно помогать ветеранам боевых действий. На сегодняшний день в Северной столице их почти 28 тысяч человек. Соответствующую инициативу поддержали на заседании парламентского комитета по законодательству в пятницу, 31 января.

- Сегодня в Северной столице проживает огромное количество военных пенсионеров, в том числе и ветеранов боевых действий. Они уже имеют ряд льгот, но на практике нередко нуждаются в качественном юридическом сопровождении и помощи, - отметил инициатор правок депутат Денис Четырбок.

В Петербурге в систему бесплатной юридической помощи сейчас входят более 100 адвокатов и объединений. Они оказывают помощь инвалидам I и II групп, ветеранам Великой Отечественной войны, героям России и гражданам других социальных категорий.

ИСТОЧНИК KP.RU