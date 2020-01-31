2020-01-31T11:49:24+03:00
Происшествия

Появились фото лже-соцработниц, подозреваемых в кражах у петербургских пенсионеров

Две женщины представлялись сотрудниками социальных служб и похищали деньги у стариков [фото]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Санкт-Петербурге пресечена деятельность организованной группы, специализировавшейся на кражах у пенсионеров / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛОВ Санкт-Петербурге пресечена деятельность организованной группы, специализировавшейся на кражах у пенсионеров / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО
Изменить размер текста:

Полиция Петербурга пресекла деятельность преступной группировки, которая похищала деньги у пенсионеров. В четверг, 30 января, оперативники задержали двух женщин цыганской национальности, подозреваемых как минимум в трех эпизодах воровства. Известно, что 51 и 58-летние задержанные – сестры.

- Каждый раз женщины приходили домой к старикам, представляясь работницами социальных служб. Они проникали в квартиры пожилых людей, усыпляли их бдительность отвлекающими разговорами и похищали деньги, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга и Ленобласти.

Подозреваемые преступницы оказались родственницами / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Подозреваемые преступницы оказались родственницами / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Сейчас женщины подозреваются в краже 34 тысяч рублей из квартиры 93-летней старушки в доме 36, корпус 6 на улице Карпинского, а также из двух квартир дома 28, корпус 3 по проспекту Науки. Общая сумма причиненного ими ущерба сейчас оценивается в 120 тысяч рублей.

Сотрудники полиции показали фотографии подозреваемых для того, чтобы пенсионеры, которые тоже пострадали от их действий или стали очевидцами, обратились в органы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Незаконная свалка медицинских отходов рядом с питьевой скважиной найдена под Гатчиной
Яндекс сделал залипательное видео, с работой общественного транспорта Петербурга
Петербуржец пытался избить табуреткой полицейского и попал в тюрьму
Труп завернутый в постельное белье с огнестрельными ранениями нашли в Петербурге
Пока под вопросом: Решение о проведении хоккейного чемпионата мира-2023 в Петербурге примет спортивный суд в Лозанне
Появились фото лже-соцработниц, подозреваемых в кражах у петербургских пенсионеров
МЧС напоминает, что выходить на лед очень и очень опасно
Юристов обяжут бесплатно помогать петербургским ветеранам боевых действий
Самолет Лондон-Петербург-Лондон задерживается на 12 часов
Охранник избил дубинкой постояльца хостела, который потом умер в туалете на Ладожском вокзале
Пиромана, устроившего серию поджогов в Ленобласти, задержали
В Коломягах «ездюки» на каршеринге сломали бетонный столб
Надвигающийся с запада циклон принесет в Петербург снег и похолодание, но лишь на день
У метро «Приморская» сцепились трамвай и автобус
В Приморском районе утром пятницы горела пекарня
В Петергофе обустроят первую площадку для выгула собак
У Подпорожского порта неизвестные загрязнили почву нефтепродуктами, причинив ущерб в 1 млн рублей
В Петербурге осудили горе-арендодателя, сдававшего свою комнату наркоманам
Петербуржцы могут пройти по блокадному Ленинграду в аудиоспектакле с Елизаветой Боярской
После рекомендации Путина в Петербурге подумают о необходимости менять закон о местном самоуправлении
29 мошенников, «лечивших» БАДами петербургских пенсионеров, отделались условными сроками
В Стрельну заглянули две подружки лисицы в поисках пропитания
Старорусскую улицу окутал густой пар после прорыва трубы с горячей водой