Появились фото лже-соцработниц, подозреваемых в кражах у петербургских пенсионеров

31 Янв. 2020 2020-01-31T11:49:24+03:00

В Санкт-Петербурге пресечена деятельность организованной группы, специализировавшейся на кражах у пенсионеров / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Изменить размер текста: A A

Полиция Петербурга пресекла деятельность преступной группировки, которая похищала деньги у пенсионеров. В четверг, 30 января, оперативники задержали двух женщин цыганской национальности, подозреваемых как минимум в трех эпизодах воровства. Известно, что 51 и 58-летние задержанные – сестры.

- Каждый раз женщины приходили домой к старикам, представляясь работницами социальных служб. Они проникали в квартиры пожилых людей, усыпляли их бдительность отвлекающими разговорами и похищали деньги, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга и Ленобласти.

Подозреваемые преступницы оказались родственницами / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Сейчас женщины подозреваются в краже 34 тысяч рублей из квартиры 93-летней старушки в доме 36, корпус 6 на улице Карпинского, а также из двух квартир дома 28, корпус 3 по проспекту Науки. Общая сумма причиненного ими ущерба сейчас оценивается в 120 тысяч рублей.

Сотрудники полиции показали фотографии подозреваемых для того, чтобы пенсионеры, которые тоже пострадали от их действий или стали очевидцами, обратились в органы.

ИСТОЧНИК KP.RU