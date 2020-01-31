2020-01-31T12:10:29+03:00
Спорт

Пока под вопросом: Решение о проведении хоккейного чемпионата мира-2023 в Петербурге примет спортивный суд в Лозанне

Об этом заявил глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк
Петр КИБЕР
Поделиться:
Проведение хоккейного ЧМ-2023 в Петербурге пока под вопросом.Проведение хоккейного ЧМ-2023 в Петербурге пока под вопросом.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

Проведение хоккейного чемпионата мира 2023 года в Санкт-Петербурге пока находится под вопросом. Об этом сегодня, 31 января, заявил глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Окончательное решение о месте проведения турнира примет спортивный арбитражный суд в Лозанне.

- У нас с Международной федерацией хоккея (IIHF) разногласий нет. Они стараются, чтобы все соревнования, какие мы получаем, состоялись. По Санкт-Петербургу у нас в суде будет решаться вопрос, - приводит слова Третьяка ТАСС.

Напомним, что к ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге должны возвести новую хоккейную арену вместимостью свыше 20 тысяч человек. Она появится на основе глубоко реконструируемого СКК «Петербургский». Позднее стадион станет домашней площадкой СКА.

Сам чемпионат мира должен состояться в мае 2023 года.

Справка «КП»:

Санкт-Петербург в своей истории уже принимал мировое хоккейное первенство. К турниру 2000 года был построен Ледовый дворец на проспекте Большевиков. Игры также принимал «Юбилейный».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Незаконная свалка медицинских отходов рядом с питьевой скважиной найдена под Гатчиной
Яндекс сделал залипательное видео, с работой общественного транспорта Петербурга
Петербуржец пытался избить табуреткой полицейского и попал в тюрьму
Труп завернутый в постельное белье с огнестрельными ранениями нашли в Петербурге
Пока под вопросом: Решение о проведении хоккейного чемпионата мира-2023 в Петербурге примет спортивный суд в Лозанне
Появились фото лже-соцработниц, подозреваемых в кражах у петербургских пенсионеров
МЧС напоминает, что выходить на лед очень и очень опасно
Юристов обяжут бесплатно помогать петербургским ветеранам боевых действий
Самолет Лондон-Петербург-Лондон задерживается на 12 часов
Охранник избил дубинкой постояльца хостела, который потом умер в туалете на Ладожском вокзале
Пиромана, устроившего серию поджогов в Ленобласти, задержали
В Коломягах «ездюки» на каршеринге сломали бетонный столб
Надвигающийся с запада циклон принесет в Петербург снег и похолодание, но лишь на день
У метро «Приморская» сцепились трамвай и автобус
В Приморском районе утром пятницы горела пекарня
В Петергофе обустроят первую площадку для выгула собак
У Подпорожского порта неизвестные загрязнили почву нефтепродуктами, причинив ущерб в 1 млн рублей
В Петербурге осудили горе-арендодателя, сдававшего свою комнату наркоманам
Петербуржцы могут пройти по блокадному Ленинграду в аудиоспектакле с Елизаветой Боярской
После рекомендации Путина в Петербурге подумают о необходимости менять закон о местном самоуправлении
29 мошенников, «лечивших» БАДами петербургских пенсионеров, отделались условными сроками
В Стрельну заглянули две подружки лисицы в поисках пропитания
Старорусскую улицу окутал густой пар после прорыва трубы с горячей водой