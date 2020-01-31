Пока под вопросом: Решение о проведении хоккейного чемпионата мира-2023 в Петербурге примет спортивный суд в Лозанне
Проведение хоккейного чемпионата мира 2023 года в Санкт-Петербурге пока находится под вопросом. Об этом сегодня, 31 января, заявил глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Окончательное решение о месте проведения турнира примет спортивный арбитражный суд в Лозанне.
- У нас с Международной федерацией хоккея (IIHF) разногласий нет. Они стараются, чтобы все соревнования, какие мы получаем, состоялись. По Санкт-Петербургу у нас в суде будет решаться вопрос, - приводит слова Третьяка ТАСС.
Напомним, что к ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге должны возвести новую хоккейную арену вместимостью свыше 20 тысяч человек. Она появится на основе глубоко реконструируемого СКК «Петербургский». Позднее стадион станет домашней площадкой СКА.
Сам чемпионат мира должен состояться в мае 2023 года.
Справка «КП»:
Санкт-Петербург в своей истории уже принимал мировое хоккейное первенство. К турниру 2000 года был построен Ледовый дворец на проспекте Большевиков. Игры также принимал «Юбилейный».
ИСТОЧНИК KP.RU