Труп завернутый в постельное белье с огнестрельными ранениями нашли в Петербурге

31 Янв. 2020 2020-01-31T12:11:31+03:00

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Дружеские посиделки в Петербурге закончились убийством. Вечером в четверг, 30 января, в полицию обратился 33-летний местный житель, который сообщил о том, что нашел труп, завернутый в постельное белье. Тело лежало в квартире дома 13 по Тележной улице. Вокруг виднелись следы крови, что явно говорило о том, что человек умер не своей смертью.

- Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили тело с двумя огнестрельными и тремя проникающими колото-резаными ранениями грудной клетки и спины. Погибшим оказался 28-летний приезжий из Вологды, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

В той же квартире находился свидетель произошедшего. 34-летний мужчина рассказал, что пришел в гости к 26-летнему приятелю вместе с убитым. Друзья устроили застолье, начали выпивать алкоголь. Однако в ходе беседы, между хозяином квартиры и одним из гостей началась ссора. В результате парень несколько раз ударил ножом гостя, выстрелил в него, а после сбежал.

Сейчас полиция разыскивает подозреваемого убийцу. Отмечается, что выстрелы были сделаны из газового пистолета, переделанного под огнестрельное.

ИСТОЧНИК KP.RU