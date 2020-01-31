Петербуржец пытался избить табуреткой полицейского и попал в тюрьму

31 Янв. 2020 2020-01-31T12:46:12+03:00

Петербуржец оскорбил полицейского и отправился на год в тюрьму Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Житель Петербурга получил реальный срок за нападение на сотрудника полиции. В пятницу, 31 января, Приморский районный суд вынес приговор – заключение в колонии строго режима, признав мужчину виновным в том, что он пытался избить правоохранителя и поливал его матом.

- Инцидент произошел около 12 часов дня 14 июня 2019 года в доме 48, корпус 1 по Богатырскому проспекту. Сотрудник полиции пытался утихомирить разбушевавшегося мужчину, который кричал матом на правоохранителя, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Однако нецензурной бранью мужчина не ограничился. Также он пошел с кулаками на полицейского и безуспешно попытался ударить его в голову. Решив все же избить правоохранителя, дебошир взял табурет, начал размахивать им и в итоге бросил его в стража правопорядка, но снова промахнулся.

Известно, что нападавший был ранее судим. На заседании свою вину полностью признал. В итоге ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 2 месяца в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU