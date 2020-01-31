2020-01-31T12:46:12+03:00
Происшествия

Петербуржец пытался избить табуреткой полицейского и попал в тюрьму

Пьяный горожанин ругался матом и лез с кулаками на правоохранителя
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Петербуржец оскорбил полицейского и отправился на год в тюрьмуПетербуржец оскорбил полицейского и отправился на год в тюрьмуФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Житель Петербурга получил реальный срок за нападение на сотрудника полиции. В пятницу, 31 января, Приморский районный суд вынес приговор – заключение в колонии строго режима, признав мужчину виновным в том, что он пытался избить правоохранителя и поливал его матом.

- Инцидент произошел около 12 часов дня 14 июня 2019 года в доме 48, корпус 1 по Богатырскому проспекту. Сотрудник полиции пытался утихомирить разбушевавшегося мужчину, который кричал матом на правоохранителя, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Однако нецензурной бранью мужчина не ограничился. Также он пошел с кулаками на полицейского и безуспешно попытался ударить его в голову. Решив все же избить правоохранителя, дебошир взял табурет, начал размахивать им и в итоге бросил его в стража правопорядка, но снова промахнулся.

Известно, что нападавший был ранее судим. На заседании свою вину полностью признал. В итоге ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 2 месяца в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Незаконная свалка медицинских отходов рядом с питьевой скважиной найдена под Гатчиной
Яндекс сделал залипательное видео, с работой общественного транспорта Петербурга
Петербуржец пытался избить табуреткой полицейского и попал в тюрьму
Труп завернутый в постельное белье с огнестрельными ранениями нашли в Петербурге
Пока под вопросом: Решение о проведении хоккейного чемпионата мира-2023 в Петербурге примет спортивный суд в Лозанне
Появились фото лже-соцработниц, подозреваемых в кражах у петербургских пенсионеров
МЧС напоминает, что выходить на лед очень и очень опасно
Юристов обяжут бесплатно помогать петербургским ветеранам боевых действий
Самолет Лондон-Петербург-Лондон задерживается на 12 часов
Охранник избил дубинкой постояльца хостела, который потом умер в туалете на Ладожском вокзале
Пиромана, устроившего серию поджогов в Ленобласти, задержали
В Коломягах «ездюки» на каршеринге сломали бетонный столб
Надвигающийся с запада циклон принесет в Петербург снег и похолодание, но лишь на день
У метро «Приморская» сцепились трамвай и автобус
В Приморском районе утром пятницы горела пекарня
В Петергофе обустроят первую площадку для выгула собак
У Подпорожского порта неизвестные загрязнили почву нефтепродуктами, причинив ущерб в 1 млн рублей
В Петербурге осудили горе-арендодателя, сдававшего свою комнату наркоманам
Петербуржцы могут пройти по блокадному Ленинграду в аудиоспектакле с Елизаветой Боярской
После рекомендации Путина в Петербурге подумают о необходимости менять закон о местном самоуправлении
29 мошенников, «лечивших» БАДами петербургских пенсионеров, отделались условными сроками
В Стрельну заглянули две подружки лисицы в поисках пропитания
Старорусскую улицу окутал густой пар после прорыва трубы с горячей водой